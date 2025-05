Bekalan Makanan Tak Dibenarkan Masuk Ke Gaza, Penduduk Akan Terkorban Akibat Kebuluran

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Pembantaian rakyat Gaza di tanah suci Palestin seolah tiada kesudahan apabila keganasan itu telah berlangsung selama 19 bulan tanpa henti.

Keadaan menjadi lebih teruk apabila penghantaran bantuan kemanusiaan termasuk makanan, minuman dan peralatan perubatan ke wilayah itu dilarang oleh rejim Zionis sejak dua bulan lalu.

Malah, Gaza juga berdepan ketiadaan bekalan makanan sehingga menyebabkan kebuluran dalam kalangan penduduknya.

Dalam perkembangan terbaharu, organisasi bukan kerajaan (NGO) Amnesty International memaklumkan bahawa tiada lagi bekalan makanan di Gaza.

Sehubungan itu, Setiausaha Agungnya Agnes Callamard, menggesa semua pihak antarabangsa terutamanya Kesatuan Eropah (EU) agar mengambil langkah tegas demi menghentikan genosid rejim Zionis ke atas Palestin.

Dalam masa sama, dia juga merayu agar pihak berkepentingan mendesak Israel agar makanan, air dan ubat-ubatan dibenarkan masuk ke Gaza.

Di samping itu, Callamard turut meminta agar pihak yang terbabit dalam genosid dan jenayah perang itu dibawa ke muka pengadilan.

“Kami tahu rakyat Gaza sedang berdepan kekurangan makanan, air dan ubat-ubatan yang amat kritikal. Pertubuhan Makanan Dunia (WFP), Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) dan semua agensi kemanusiaan serta badan PBB telah memberi amaran – Gaza kini benar-benar kehabisan bekalan makanan,” katanya.

Berdasarkan laporan media antarabangsa ABC News, kumpulan bantuan memaklumkan bahawa rakyat Gaza akan terkorban akibat kebuluran disebabkan oleh larangan Israel terhadap makanan dan bantuan lain ke wilayah itu sejak 2 Mac.

Difahamkan tindakan itu dilakukan oleh rejim Zionis bagi memberi tekanan ke atas kumpulan pejuang Hamas agar melepaskan penduduk Israel yang ditahan.

Sehubungan itu, dapur-dapur komuniti yang telah memberi makan kepada beratus ribu rakyat Gaza juga bakal ditutup kerana telah kehabisan bekalan.

Menurut laporan media, setiap keluarga hanya menerima satu periuk kecil makanan setiap hari dari dapur umum (soup kitchen).

Karima Suliman Subhi Abu Qmen merupakan salah seorang daripada ratusan penduduk Gaza yang beratur berjam-jam setiap hari di dapur umum di Gaza tengah, Mughraqa.

“Sudah tentu, kami nanti akan mati akibat kebuluran. Kami bergantung hanya kepada Tuhan dan dapur umum.

“Kami merupakan lima sekeluarga, jadi makanan itu tidak cukup. Ia cuma satu periuk dan mereka tidak beri lebih. Anak-anak saya tidur dalam keadaan lapar. Mereka menangis hingga tertidur,” kata ibu itu kepada ABC.

Selain Karima, bapa kepada empat anak, Tayseer Alaideh, juga beratur di dapur umum setiap pagi.

“Hidup kami bergantung pada dapur umum. Saya berada di sini setiap pagi hingga tengah hari, kerana tiada duit untuk membeli apa-apa dari pasar,” ujarnya.

The people of Gaza are not starving. The people of Gaza are being starved.



Children are being starved at the fastest rate ever recorded in history. Forced starvation is an act of genocide. pic.twitter.com/MGEpzIbGyr