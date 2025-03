Pemenang Oscar & Pengarah Bersama Dokumentari ‘No Other Land’ Yang Ditahan IDF Kini Dibebaskan

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Perjanjian gencatan senjata antara tentera Israel dan pejuang Hamas telah dilanggar apabila satu serangan besar-besaran dilancarkan ke atas Gaza sekitar dua minggu lalu.

Kezaliman rejim Zionis itu seolah-olah tiada hentinya apabila sekurang-kurangnya 792 rakyat Palestin syahid setelah pengeboman dilakukan semula ke atas Gaza, menjadikan jumlah kematian keseluruhan mencecah 61,700 sejak Oktober 2023.

Malah dalam satu serangan udara pada 15 Mac, seramai lapan petugas Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia (MAPIM) yang menjalankan misi kemanusiaan di utara Gaza, Beit Lahiya turut terkorban.

Dalam satu insiden terbaharu, Pengarah Bersama dokumentari ‘No Other Land’ Hamdan Ballal, menjadi mangsa apabila diserang sekumpulan penduduk haram berhampiran kediamannya di Tebing Barat.

Menurut rakannya yang juga Pengarah Bersama dokumentari sama, Yuval Abraham, Ballal telah dipukul sehingga mengalami kecederaan di kepala dan perutnya.

Dia kemudiannya menaiki ambulans sebelum tidak ditemui, dipercayai telah diculik oleh tentera Israel.

A group of settlers just lynched Hamdan Ballal, co director of our film no other land. They beat him and he has injuries in his head and stomach, bleeding. Soldiers invaded the ambulance he called, and took him. No sign of him since.