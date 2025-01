Donald Trump Angkat Sumpah Sebagai Presiden Amerika Syarikat Ke-47

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!



Tanggal 20 Januari menjadi tarikh bersejarah buat penduduk Amerika Syarikat (AS) selepas Donald John Trump kini dilantik sebagai Presiden AS ke-47.

Beliau juga telah mengangkat sumpah untuk penggal kedua sebagai Presiden di Capitol AS semalam (20 Januari).

“Saya, Donald John Trump, dengan ini bersumpah untuk melaksanakan tugas sebagai Presiden Amerika Syarikat dengan setia, dan akan dengan sedaya upaya saya memelihara, melindungi dan mempertahankan Perlembagaan Amerika Syarikat,” kata Trump dalam ucapan ringkasnya di Capitol AS.

Sumpah itu sekaligus memulakan penggalnya selama empat tahun dalam memerintah kerajaan AS.

Selepas selesai memgangkat sumpah, Trump kemudiannya bergerak menuju ke Arena Capital One bagi menyampaikan ucapan kepada penyokongnya.

Trump sekali lagi memenangi Pilihan Raya Presiden Amerika Syarikat 2024 apabila berjaya melepasi 270 undi elektoral hasil kemenangan di Wisconsin pada 3 November lalu.

Calon dari Parti Republican itu dilihat telah berjaya menandingi pencabar utamanya, Kamala Harris dari parti Demokratik dengan undi 312-226.

Kemenangan ini sekaligus menyaksikan beliau bakal kembali ke Rumah Putih dan dilantik sebagai Presiden AS buat kali kedua.

Sebagai info, Trump pertama kali dilantik sebagai Presiden AS semasa lantikan Presiden ke-45 pada 20 Januari 2017 dan tamat berkhidmat pada 20 Januari 2021.

Baca Artikel Berkaitan: Donald Trump Menang Pilihan Raya Presiden Amerika Syarikat

Menerusi kenyataan yang dikeluarkan oleh TikTok di laman X (@TikTokPolicy), Presiden Donald Trump juga telah memulihkan semula aplikasi TikTok di Amerika Syarikat selepas perkhidmatan media sosial berkenaan ditamatkan pada 18 Januari lalu.

“Kami berterima kasih kepada Presiden Trump kerana memberikan jaminan yang diperlukan kepada penyedia perkhidmatan kami bahawa mereka tidak akan menghadapi sebarang penalti jika menyediakan TikTok kepada lebih 170 juta rakyat Amerika.

“Ia merupakan pendirian kukuh untuk Pindaan Pertama dan menentang penapisan sewenang-wenangnya.

“Kami akan bekerjasama dengan Presiden Trump dalam penyelesaian jangka panjang dalam mengekalkan TikTok di AS,” ujar TikTok dalam kenyataannya.

STATEMENT FROM TIKTOK:



In agreement with our service providers, TikTok is in the process of restoring service. We thank President Trump for providing the necessary clarity and assurance to our service providers that they will face no penalties providing TikTok to over 170…