George Town Dinobat Sebagai Bandar Paling Sesak Di Malaysia, KL Pun Kalah!

Bila cakap pasal kesesakan lalu lintas, percayalah tak ada siapa yang mahu melaluinya lebih-lebih lagi ketika waktu puncak di mana orang ramai pergi dan pulang dari kerja.

Memang bercinta ya nak balik rumah. Boleh dikatakan dua jam menempuh trafik adalah bukan satu perkara yang pelik.

Selalunya dengar penduduk Kuala Lumpur dan Selangor je mengadu tentang jalan sesak. Tapi tahu tak sebenarnya ada lagi bandar-bandar di Malaysia yang jauh lebih teruk trafik mereka.

Memetik laporan tahunan TomTom, George Town, Pulau Pinang kini telah merampas ‘takhta’ sebagai untuk Bandar Paling Sesak Di Malaysia Tahun 2024.

Di George Town, pemandu mengambil masa 26 minit 36 saat untuk perjalanan sejauh 10 kilometer, dengan kadar kesesakan mencecah 40% manakala di Kota Bharu pula mencatatkan masa 22 minit 30 saat iaitu sedikit penurunan berbanding tahun lalu.

Kuala Lumpur walau bagaimanapun berada di tangga kelima dengan catatan masa perjalanan selama 17 minit 26 saat dengan kadar kesesakan 28%.

Laporan ini secara tidak langsung memberikan gambaran jelas tentang cabaran kesesakan yang dihadapi pemandu di bandar-bandar utama Malaysia.

Berikut adalah senarai bandar-bandar di Malaysia dengan tahap kesesakan trafik yang membuatkan ramai garu kepala iaitu:

Bagi penduduk Pulau Pinang, ada berita baik untuk anda semua kerana LRT Penang sedang dalam pembinaan dan ia pastinya dapat mengurangkan kesesakan trafik yang dihadapi setiap hari.

Dengan jumlah kos sebanyak RM8.3 bilion, pengangkutan awam itu yang memiliki 21 stesen akan mula dibina pada tahun ini dan dijangka siap pada tahun 2031.

Penang LRT (Mutiara Line) has been officially launched !



– 29.5km

– 21 stations

– Penang International Airport

– Sungai Nibong (bus station)

– KOMTAR

– Penang Sentral



Set to open by 2031 upon full completionhttps://t.co/Y1JdiQC7Kw pic.twitter.com/XFx5nFcBGw