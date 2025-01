Emirates Airline Jadi Syarikat Penerbangan Pertama Dunia Yang Mesra Autisme

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!



Setiap syarikat penerbangan pastinya mahu memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada para penumpang mereka tanpa mengira latar belakang.

Jika anda menaiki pesawat kelas pertama, memang lagi mewah dan premium layanan yang diberikan, berbaloi dengan tiket kapal terbangnya yang lebih mahal berbanding kelas ekonomi.

Bagi mereka yang kerap menggunakan kapal terbang sebagai pilihan pengangkutan ke sesebuah destinasi, pastinya mereka mengetahui keistimewaan berbeza bagi setiap syarikat penerbangan.

Baru-baru ini, syarikat penerbangan yang berpangkalan di Dubai, iaitu Emirates telah melakukan satu perubahan yang positif dalam menaik taraf tahap kualiti perkhidmatan mereka.

Memetik sumber dari laman web Emirates, syarikat tersebut telah diiktiraf sebagai Autism Certified Airline (ACA) yang pertama di dunia.

Anugerah tersebut kemudiannya akan diberikan secara rasmi oleh International Board of Credentialing and Continuing Education Standards (IBCCES) selepas lebih 30,000 kru kabin Emirates menamatkan latihan mereka.

Latihan tersebut merangkumi maklumat tentang spektrum autisme, salah tanggapan dan rangsangan kepada individu Autisme yang perlu diambil tahu oleh kru kabin.

Berdasarkan kajian dari Autism Travel, 78% daripada keluarga yang mempunyai pesakit Autisme enggan melancong ke lokasi baharu dan 94% daripada responden berkata mereka hanya akan berbuat demikian jika ada petugas kapal terbang yang menjalani latihan menguruskan penumpang Autisme.

“Sebagai sebahagian daripada misi Emirates untuk menjadikan perjalanan lebih mudah diakses untuk semua, langkah penting ini juga menyokong cita-cita Dubai untuk menjadi destinasi paling mudah diakses di dunia,” ujar Emirates.

Antara beberapa kemudahan yang mesra Autisme disediakan oleh penerbangan Emirates pada tahun 2025 termasuklah:

Untuk pengetahuan anda, keempat-empat kemudahan daftar masuk Emirates di Dubai telah diiktiraf sebagai Pusat Autisme Bertauliah pada April 2024.

