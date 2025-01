Imigresen India Berjaya Rampas Lebih 2,000 Kura-kura Yang Cuba Diseludup Dari Malaysia

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!



Umum sedia maklum, setiap pergerakan keluar masuk negara secara sah perlu melalui pihak imigresen bagi memastikan tiada barangan berbahaya dibawa serta.

Tidak dinafikan, pemeriksaan kastam adalah antara perkara yang tidak digemari sesetengah individu kerana akan ditanya dengan pelbagai soalan sebelum dibenarkan untuk melepasi imigresen.

Jika kurang bernasib baik, anda akan ditahan selama berjam-jam lamanya sebelum dapat memasuki negara tersebut.

Menerusi ciapan dimuat naik di laman X (@commrprevcutsy), seorang pegawai di Lapangan Terbang Antarabangsa Tiruchirappalli, India telah berjaya menghalang operasi penyeludupan 2,477 ekor kura-kura oleh seorang penumpang.

Kejadian berkenaan dikenal pasti selepas penerbangan Batik Air mendarat pada 29 Disember lalu dari Kuala Lumpur, Malaysia.

Hasil siasatan mendapati bahawa kesemua haiwan berkenaan yang masih hidup disorokkan di dalam beberapa kotak dan dibawa di dalam sebuah bagasi.

Susulan itu, kes berkenaan kini sedang dalam siasatan.

On the basis of intelligence, officers of AIU, Trichy Airport seized 2447 live turtles brought by a PAX in his checked-in luggage. PAX arrived from Kuala Lumpur in Batik Air flight No. OD 221 on 29.12.2024. Further investigation under progress. @cbic_india @cusprevtrichy pic.twitter.com/wWR9sWRFRR