Kemalangan Di Melaka: 7 Maut & 33 Mangsa Cedera Libatkan

#Kemaskini 7 DISAHKAN MAUT DALAM NAHAS JALAN RAYA DI LEBUHRAYA PLUS DEKAT MELAKA 23.12.2024: JBPM Negeri Melaka menerima panggilan kecemasan tentang kemalangan jalan raya pada jam 8.45 malam yang berlaku di kilometer 204.0, Lebuhraya Utara Selatan (PLUS), arah utara, Melaka Pasukan Bomba daripada BBP Ayer Keroh Dan BBP Alor Gajah telah digerakkan ke lokasi kejadian sebaik menerima panggilan. Menurut Komander Operasi, PKPgB Mohd Zahrul Azha bin Mokhtar, kemalangan tersebut melibatkan sebuah kenderaan jenis Toyota Estima telah bertembung dengan sebuah bas persiaran dan sebuah lori treler. Sejumlah 36 orang mangsa yang terlibat dalam kejadian itu. 7 orang mangsa telah disahkan meninggal dunia oleh petugas perubatan KKM yang turut hadir di lokasi kejadian. Manakala, 29 orang mangsa lagi mengalami kecederaan. Operasi penyelamatan mangsa telah giat dijalankan oleh 27 orang anggota Bomba bertugas yang hadir bersama jentera FRT, kenderaan Unit EMRS, motosikal Unit RIM, jentera LFRT serta kenderaan utiliti Toyota Hilux. Sumber: Socmed Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia Negeri Melakaabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia Negeri Melaka