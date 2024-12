Presiden Korea Selatan Buat ‘U-Turn’, Tarik Balik Pengisytiharan Darurat Ketenteraan Lepas Didesak

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Semalam (3 Disember), kecoh di Korea Selatan apabila Presiden Yoon Suk Yeol, mengisytiharkan undang-undang tentera dalam satu ucapannya menerusi televisyen.

Dalam ucapan terbabit, beliau menuduh parti pembangkang Korea Selatan bersimpati dengan Korea Utara selain cuba melakukan aktiviti-aktiviti anti negara. Beliau turut mendakwa parti pembangkang menghasut pemberontakan terhadap kerajaan.

Langkah ini juga diambil selepas pembangkang, Parti Demokratik meluluskan rang undang-undang pengecilan belanjawan dalam jawatankuasa belanjawan parlimen, selain mengemukakan usul pendakwaan terhadap seorang juruaudit negara dan ketua pendakwa raya, lapor Astro Awani.

Tindakan terbabit disifatkan sebagai ‘perbuatan subversif untuk menghasut pemberontakan’. Bukan itu sahaja, tindakan pihak pembangkang juga dikatakan boleh melumpuhkan urusan hal ehwal negara.

Jelas Suk Yeol, pengisytiharan undang-undang tentera dianggap sebagai satu langkah bagi menghapuskan ‘anasir subversif pro-Korea Utara’.

Tambah beliau lagi, ia juga penting bagi melindungi kebebasan dan keselamatan rakyat, memastikan kelestarian negara serta memastikan peralihan negara yang stabil kepada generasi pada masa akan datang.

Susulan itu, Ketua Turus Tentera Korea Selatan, Jeneral Park An-su melarang semua aktiviti politik selepas Suk-yeol mengisytiharkan undang-undang tentera termasuk demonstrasi dan juga aktiviti parti politik.

Dekri rasmi yang dihantar kepada pemberita memaklumkan bahawa semua media dan penerbitan adalah tertakluk kepada kawalan perintah undang-undang tentera.

“Berita palsu, manipulasi pendapat umum dan propaganda palsu adalah dilarang,” kata dekri itu selain memberi amaran bahawa pihak yang melanggarnya boleh ditangkap tanpa menunjukkan sebarang waran.

Namun tidak sampai 2 jam ia diisytiharkan, undang-undang tentera yang dibuat pertama kali di Korea Selatan sejak 1979 itu telah ditarik semula. Keputusan ini diambil selepas Parlimen Korea Selatan sebulat suara bersetuju untuk membatalkannya.

Keputusan drastik yang dilakukan Suk Yeol telah menyebabkan ribuan penunjuk perasaan berhimpun di luar Parlimen untuk menentang keputusan terbabit.

Seramai 190 Ahli Parlimen telah menghadiri sidang Parlimen sekitar jam 1 pagi (waktu tempatan) bagi menyokong usul untuk menamatkan undang-undang tentera serta-merta.

Susulan itu, Speaker Parlimen memaklumkan bahawa undian majoriti yang diterima menyebabkan pengisytiharan undang-undang tentera oleh Suk Yeol terbatal berdasarkan perlembagaan negara.

