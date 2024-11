Pemilihan U Mobile Sebagai Pelaksana 5G Kedua Melalui Tender, Menteri Tidak Terlibat – Fahmi

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!



Pemilihan U Mobile Sdn Bhd sebagai penyedia rangkaian 5G kedua di Malaysia baru sahaja diumumkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia (SKMM) menerusi kenyataan dimuat naik di media sosial.

Jelas SKMM, syarikat berkenaan dipilih berdasarkan beberapa faktor seperti berikut:

Dalam kenyataan sama, SKMM menjelaskan bahawa U Mobile dibenarkan untuk bekerjasama dengan rakan ekosistem yang lain tertakluk kepada kelulusan SKMM.

Walau bagaimanapun, Digital Nasional Berhad (DNB) masih akan mengekalkan peranannya seperti biasa sebagai sebahagian daripada dwi rangkaian 5G.

Namun pemilihan U Mobile sebagai rangkaian 5G kedua ini menimbulkan rasa kurang senang segelintir masyarakat.

Memetik laporan Free Malaysia Today, tokoh veteran industri internet, Dr Mohamed Awang Lah berpendapat bahawa maklumat mengenai keputusan memilih U Mobile itu masih samar dan berharap maklumat lebih terperinci dapat disiarkan.

Mohamed yang juga bekas Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengasas penyedia internet pertama Malaysia, Jaring turut mempersoalkan maksud sebenar di sebalik ayat dalam kenyataan SKMM yang memberitahu bahawa U Mobile ‘dibolehkan’ untuk bekerjasama dengan pengendali rangkaian lain.

Malah pengguna media sosial turut memberikan pelbagai reaksi selepas mengetahui syarikat telekomunikasi berkenaan dipilih sebagai rangkaian yang menawarkan 5G di Malaysia.

