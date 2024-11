Malaysia Terlibat Dalam Draf Resolusi Untuk Singkirkan Israel Sebagai Anggota PBB – PM

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!



Tindakan kejam yang dilakukan oleh tentera Israel terhadap penduduk Palestin dilihat semakin melarat apabila mereka mula berani melancarkan serangan di Lubnan pula pada hujung September lalu.

Serangan terhadap Lubnan itu dipercayai dilakukan dengan tujuan untuk meluaskan lagi tanah jajahan mereka tanpa menghiraukan sebarang undang-undang yang termaktub di peringkat antarabangsa.

Malaysia menegaskan bahawa mereka mengecam sekeras-kerasnya tindakan Rejim Zionis itu yang melancarkan serangan udara dan darat secara berterusan.

Memetik laporan Sinar Harian, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika sesi penerangan di Dewan Rakyat pada hari ini (4 November) berkata bahawa kerajaan Malaysia telah menyediakan satu draf resolusi Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB).

Antara intipati dalam draf berkenaan adalah dengan mengesyorkan Israel disingkirkan dari menjadi anggota PBB jika berlaku perlanggaran undang-undang, hukum dan keputusan melibatkan Palestin.

Jelas Anwar lagi, draf tersebut masih dalam proses rundingan dan akan dibentangkan dalam masa terdekat di Perhimpunan Agung PBB bagi mendapatkan kelulusan.

“Pada 31 Oktober lepas Malaysia telah menyertai Kumpulan Teras (Core Group) bagi penyediaan satu draf resolusi Perhimpunan Agung PBB memohon Pendapat Nasihat (Advisory Opinion) Mahkamah Keadilan Antarabangsa (ICJ) mengenai obligasi Israel dalam membenarkan aktiviti dan kehadiran PBB,” katanya.

Selepas resolusi ini diluluskan, ia bakal berfungsi sebagai landasan perundangan untuk membolehkan United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) berkhidmat semula di Palestin.

Ini kerana UNRWA pada hujung Oktober lalu telah disekat oleh Israel untuk memasuki Palestin bagi tujuan khidmat asas melibatkan pendidikan, perawatan kesihatan dan bantuan kemanusiaan.

Sekatan yang diluluskan oleh kerajaan Israel itu turut mendapat kecaman daripada Pesuruhjaya UNRWA, Philippe Lazzarini di laman X beliau (@UNLazzarini).

The vote by the Israeli Parliament (Knesset) against @UNRWA this evening is unprecedented and sets a dangerous precedent. It opposes the UN Charter and violates the State of Israel’s obligations under international law.



This is the latest in the ongoing campaign to discredit…