Khazanah, PNB & FashionValet Perlu Beri Penjelasan Libatkan Kerugian RM43.9 Juta Dalam Saham FV – Fahmi Fadzil

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!



Penjualan saham melibatkan Khazanah Nasional Berhad (Khazanah) dan Permodalan Nasional Berhad (PNB) dalam laman e-dagang fesyen terkemuka, FashionValet (FV) telah mencetuskan kontroversi yang cukup hangat baru-baru ini.

Topik berkenaan menjadi semakin hangat lebih-lebih lagi apabila nilai jualan saham tersebut hanya mengutip RM3.1 juta berbanding pelaburan yang dibuat sebanyak RM47 juta pada tahun 2018.

Jumlah itu secara tidak langsung menunjukkan bahawa pelaburan itu mengakibatkan kerugian yang amat besar iaitu berjumlah RM43.9 juta.

Baca Artikel Berkaitan: PNB & Khazanah Jual Saham Pelaburan FashionValet RM47 Juta Dengan Nilai RM3.1 Juta – MOF

Berita mengenai perkara itu telah menjadikan masyarakat di media sosial mula mempersoalkan bagaimana kerugian itu boleh berlaku melibatkan syarikat yang cukup terkenal.

Malah, wujud juga sesetengah pihak yang meluahkan rasa tidak puas hati dengan kerugian terbabit kerana pelaburan itu menggunakan dana awam yang melibatkan duit rakyat Malaysia.

Persoalkan semua perniagaan Melayu dan Bumiputera mcm FashionValet yang menggunakan dana awam tapi saluran ke laut. Bukan mcm @thelorrydotcom dan @Duriooplus, yg berkembang jauh tapi tak dpt dana bsr dari kerajaan sgt mcm si Vivy, they had to look elsewhere.