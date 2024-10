Malaysia Secara Rasmi Sertai BRICS Bersama 12 Negara Lain

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!



Pada Jun lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengesahkan bahawa Malaysia telah menyatakan hasrat untuk menyertai organisasi antara kerajaan iaitu BRICS (Brazil, Russia, India, China dan Afrika Selatan).

Kemudian pada 28 Julai, Anwar menjelaskan Malaysia telah memohon kepada Rusia untuk menyertai blok berkenaan.

Perkara tersebut telah dimaklumkan kepada Presiden Brazil, Luiz Inacio Lula da Silva sebelum memulakan prosedur rasmi bagi membolehkan Malaysia menyertai organisasi berkenaan.

Menerusi ciapan dimuat naik di laman X BRICS (@BRICSInfo), blok itu memaklumkan bahawa mereka secara rasminya telah menerima 13 buah negara termasuk Malaysia sebagai rakan BRICS.

Walau bagaimanapun, kesemua mereka ini belum lagi dikategorikan sebagai ahli penuh.

Selain Malaysia, 12 buah negara yang turut tersenarai adalah:

JUST IN: BRICS officially adds 13 new nations to the alliance as partner countries (not full members).



🇩🇿 Algeria

🇧🇾 Belarus

🇧🇴 Bolivia

🇨🇺 Cuba

🇮🇩 Indonesia

🇰🇿 Kazakhstan

🇲🇾 Malaysia

🇳🇬 Nigeria

🇹🇭 Thailand

🇹🇷 Turkey

🇺🇬 Uganda

🇺🇿 Uzbekistan

🇻🇳 Vietnam pic.twitter.com/n1jIDcKega