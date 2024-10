[Terkini] Bekas Ahli One Direction, Liam Payne Maut Lepas Terjatuh Dari Hotel Di Buenos Aires

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Hari ini (17 Oktober), penyanyi Liam Payne, 31, dilaporkan maut selepas terjatuh dari tingkap sebuah hotel di Buenos Aires, Argentina.

Menurut kenyataan pihak polis tempatan, insiden berkenaan berlaku pada semalam (16 Oktober) di sebuah hotel sekitar Jalan Costa Rica di kawasan kejiranan Palermo, lapor CNN.

Polis Buenos Aires berkata bahawa pegawainya telah bergegas ke hotel pada petang Rabu selepas menerima panggilan kecemasan, 911 mengenai seorang lelaki yang bertindak agresif berkemungkinan berada di bawah pengaruh dadah atau alkohol.

Memetik BBC, pegawai polis telah terdengar satu bunyi yang kuat dalam kawasan hotel semasa tiba di tempat kejadian.

Tambah laporan tersebut, mayat itu kemudiannya telah dibawa ke bilik mayat. Kenyataan pihak polis bagaimanapun tidak mendedahkan nama mangsa.

Difahamkan, insiden pemergian Payne berlaku selepas satu jam dia memuat naik satu hantaran di laman Snapchat.

“Hari yang indah di Argentina,” ujar Payne.

Terkenal dalam industri hiburan sejak beberapa tahun, pemergian Payne telah membuatkan peminat serata dunia terkejut dan juga berduka. Pemergian ini juga disifatkan sebagai satu berita yang tidak disangka.

Kesedihan para peminat boleh dilihat menerusi perkongsian di platform media sosial.

Bekas peserta X Factor, Jedward turut mengucapkan takziah atas pemergian Payne. Pada awal bulan ini, Payne telah menghadiri konsert di Argentina bekas rakan band One Directionnya, Niall Horan.

Sending strength to Cheryl and his son Bear ❤️ and all the One direction Family

RIP @LiamPayne