Iran Lancar Hampir 200 Peluru Berpandu Balistik Terhadap Israel Untuk Balas Kekejaman IDF

Semalam (1 Oktober), Iran telah melepaskan peluru berpandu balistik ke arah Israel sebagai tindak balas terhadap serangan Zionis terhadap rakan sekutunya Hizbullah di Lubnan.

Ketika insiden berlaku, penggera amaran dibunyikan di seluruh Israel dan letupan boleh didengari di Baitulmaqdis dan lembah Sungai Jordan sementara warga Israel berkumpul di tempat perlindungan bom.

Memetik Astro Awani, wartawan media Reuters melihat peluru berpandu dipintas di ruang udara negara jiran Jordan. Lapor BBC, lebih 180 peluru berpandu telah dilancarkan dalam serangan terbabit.

