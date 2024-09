Tong Sampah Dalam Suria KLCC Terbakar, Punca Masih Dalam Siasatan

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!



Pengunjung pusat membeli-belah Suria KLCC pada malam semalam (29 September) telah berdepan detik cemas apabila bunyi siren kedengaran serta kepulan asap dilihat di dalam premis.

Malah, sesetengah pengunjung turut mendakwa mereka terhidu bawa asap kebakaran.

Susulan itu, pihak pengurusan Suria KLCC membuat pengumuman di dalam bangunan tersebut untuk meminta agar orang ramai mengosongkan bangunan demi tujuan keselamatan.

Beberapa video ketika kejadian turut sempat dirakam oleh pengunjung di sana.

lmao fire at suria klcc



part kelakarnya the siren and PA system were going off but nobody at the restaurant gaf because we thought it was a malfunction



until we saw bomba running and we were like oh! can we get the bill please?? pic.twitter.com/NNuxvQ2BvY