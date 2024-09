Kenyataan Hartal Doktor Kontrak Tentang Skim FPP Jadi Topik Hangat Di Media Sosial

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!



Sistem penjagaan kesihatan di Malaysia sedang mengalami perubahan ketara dengan adanya Skim Perkhidmatan Pesakit Bayar Penuh (FPP).

Skim ini telah mencetuskan kontroversi khususnya melibatkan pendirian Hartal Doktor Kontrak (HDK) iaitu sebuah kumpulan yang memperjuangkan hak doktor kontrak.

Rata-rata masyarakat dilihat semakin mengkritik HDK dengan menuduh kumpulan tersebut seolah-olah mengutamakan kepentingan diri berbanding keperluan sistem penjagaan kesihatan Malaysia.

Skim FPP memperkenalkan pilihan baharu di hospital kerajaan di mana ia membolehkan pesakit mengakses perkhidmatan pakar dengan bayaran yang lebih rendah daripada kos penjagaan kesihatan swasta.

Inisiatif ini mempunyai dua tujuan utama iaitu:

Walau bagaimanapun, respon daripada HDK terhadap perubahan ini telah menyebabkan ramai yang mempersoalkan sama ada kumpulan tersebut benar-benar mewakili kepentingan kedua-dua pekerja penjagaan kesihatan dan pesakit.

FPP is a good step. 1. Specialist more income. Stay and serve in KKM. 2. Patient get better access to specialist level of care, fraction of cost at private. Win-win solution. Yg ckp pasal tak mampu ni cont lah treatment RM1 tu kan takde siapa cakap nak stop that service.

Walaupun HDK telah menimbulkan kebimbangan mengenai skim FPP, pendapat dari masyarakat umum kini berubah selepas rata-rata rakyat Malaysia mengkritik pendirian kumpulan itu.

Kebimbangan utama dalam kalangan rakyat adalah skim FPP akan mewujudkan sistem dua peringkat dalam hospital awam yang berpotensi menjejaskan penjagaan kesihatan bagi mereka yang tidak mampu membayar yuran tambahan.

Terdapat kebimbangan yang semakin meningkat di kalangan pengguna media sosial apabila pakar berkemungkinan mengutamakan pesakit FPP disebabkan insentif kewangan.

Ia secara tidak langsung akan menyebabkan pesakit bukan FPP perlu menunggu lebih lama dan mengurangkan kualiti penjagaan.

Keadaan ini menyebabkan masyarakat mula berasa bimbang sekiranya ia berlaku akibat penswastaan penjagaan kesihatan awam.

Segelintir netizen pula meluahkan rasa kesal kerana pernah menyokong HDK membantah terhadap dasar dan rawatan kerajaan terhadap pegawai perubatan.

The rakyat were behind you, supporting your hartal doktor.



And after all that, you're actually not even with the rakyat, you're just a group of selfish people that only prioritise your self interest.



Every fibre of my being regretted for supported you guys before. https://t.co/8JCytCgtFb