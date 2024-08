Data Prasarana Digodam, Pihak IT Sedang Cuba Atasi Insiden Serangan Siber

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!



Dalam dunia yang penuh kemajuan ini, masih wujud pelbagai kes penyalahgunaan kemahiran teknologi untuk tujuan menggodam pihak sasaran.

Malah mereka menggunakan kepakaran tersebut sebagai senjata untuk memerangkap mangsa demi meraih keuntungan.

Lebih parah apabila ada yang berani menggodam data rasmi milik kerajaan dan pihak berkepentingan seperti mana yang berlaku baru-baru ini.

Menerusi ciapan dimuat naik di laman X (@FalconFeedsio), syarikat operator perkhidmatan tren iaitu Prasarana Malaysia Berhad (Prasarana) dipercayai telah menjadi mangsa kepada sejenis ‘ransomware’ dikenali sebagai RansomHub.

Kumpulan itu didakwa telah memperoleh 316GB data daripada organisasi tersebut dan merancang untuk menerbitkannya dalam tempoh enam hingga tujuh hari akan datang.

Kejadian itu dilaporkan berlaku pada Ahad lalu (25 Ogos).

🚨 RansomHub Ransomware Alert 🚨



PRASARANA MALAYSIA BERHAD 🇲🇾



PRASARANA MALAYSIA BERHAD, a company in the transportation & logistics sector, has fallen victim to RansomHub ransomware. The group claims to have obtained 316 GB of the organization's data and plans to publish it… pic.twitter.com/UqrhE3rWnT