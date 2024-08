[Video] Penjenayah Warga Afrika Ditembak Mati Di Subang, 10 Lagi Ahli Kumpulan Samun Diburu

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Semalam (20 Ogos) gempar di media sosial menunjukkan beberapa klip video aksi tembak menembak melibatkan beberapa orang individu di Bandar Sunway.

Polis Diraja Malaysia (PDRM) kemudiannya mengesahkan seorang penjenayah yang merupakan ahli kumpulan samun dari sebuah negara di Benua Afrika telah ditembak mati di Jalan PJS 9/1 Subang Jaya, Selangor itu.

Dalam kejadian jam 6.59 petang, lelaki berusia lewat 30-an yang memandu kereta jenis Hyundai Matrix berwarna merah diarahkan supaya berhenti oleh sepasukan anggota dari Jabatan Siasatan Jenayah (JSJ) Bukit Aman.

Menurut Pengarah JSJ Datuk Seri Mohd Shuhaily Mohd Zain, penjenayah tersebut telah melepaskan lima das tembakan. Dua butiran peluru itu pula telah terkena pada kenderaan polis.

“Suspek yang berasal dari sebuah negara di Benua Afrika itu ditembak mati di tempat kejadian. Mayat lelaki itu dihantar ke Hospital Serdang untuk bedah siasat.

“Kita juga menemukan sepucuk pistol jenis revolver yang digunakan penjenayah terbabit,” ujarnya.

Shooting incident at Bandar Sunway. Video taken by China students from Sunway Geo- FB Discover Subang Jaya pic.twitter.com/W6WHHVeYkx