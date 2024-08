Jepun Keluarkan Amaran ‘Megaquake’ Buat Kali Pertama Lepas Dilanda Gempa Bumi 7.1 Magnitud

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Wilayah Miyazaki di Jepun telah berdepan satu kejadian gempa bumi semalam (8 Ogos) dengan magnitud 7.1 sebelum pihak Agensi Meteorologi Jepun (JMA) mengeluarkan amaran tsunami dan gempa bumi mega atau ‘megaquake’.

Walaupun jangkaan ketinggian tsunami hanya satu meter iaitu kira-kira 3.3 kaki, ia memberi kebimbangan kerana ombak dianggarkan boleh berkembang secara eksponen dengan sangat cepat.

Menurut laporan The Washington Post yang memetik sumber JMA, amaran tersebut dikeluarkan kerana dibimbangi gempa susulan yang bakal berlaku mampu memberi kesan lebih dahsyat sehingga boleh meragut ratusan ribu nyawa.

Difahamkan, amaran berkenaan dikeluarkan buat pertama kali oleh agensi terlibat selepas satu peraturan baharu dirangka susulan bencana nuklear, gempa bumi serta tsunami di Jepun pada tahun 2011.

Menurut JMA, potensi untuk berlaku gempa bumi besar adalah lebih tinggi berbanding kebiasaan, namun ia bukanlah petunjuk bahawa bencana alam itu akan berlaku dalam tempoh tertentu.

Ketua Setiausaha Kabinet Yoshimasa Hayashi berkata ketika sidang akhbar bahawa tiada laporan melibatkan sebarang aktiviti tidak normal di loji tenaga nuklear selepas gempa bumi yang berlaku semalam (8 Ogos).

Tiada kemalangan jiwa atau kerosakan besar dilaporkan selepas gempa itu.

Japan Rail juga telah menggantung perkhidmatan ‘bullet train’ sebagai langkah berjaga-jaga.

Penduduk di kawasan sekitar sempat merakam video ketika detik berlakunya gempa bumi berukuran 7.1 magnitud itu semalam.

