Isu Kuota Khas Ke Olimpik Paris: Norza Kecewa Keluarga Kena Buli Siber

Sejak beberapa hari ini, isu melibatkan Presiden Majlis Olimpik Malaysia (MOM) Tan Sri Mohamad Norza Zakaria yang membawa ahli keluarganya ke Sukan Olimpik Paris 2024 telah menjadi bualan orang ramai.

Ramai pihak yang mempersoalkan kehadiran mereka di sana walhal jurulatih pemain badminton wanita negara Goh Jin Wei iaitu Nova Armada sendiri tidak diberi peluang untuk menemani atlet berkenaan.

Norza kemudian menjelaskan bahawa dia mempunyai kuota khas untuk membawa tetamunya sendiri dan kuota berkenaan tidak mempunyai kaitan dengan kad akreditasi.

Jawapan yang diberikan bagaimanapun tidak meredakan keadaan rasa tidak puas hati peminat sukan apabila ramai yang terus mengkritiknya.

Terbaharu, Norza yang juga Presiden Persatuan Badminton Malaysia (BAM) tampil mempertahankan keluarganya selepas mereka dikritik keras oleh orang ramai menerusi gambar tular semasa acara temasya Olimpik Paris 2024.

