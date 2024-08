Hotel Di Jerman Runtuh, 1 Maut & 8 Individu Terperangkap

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Sembilan individu dikhuatiri terperangkap di bawah runtuhan selepas sebahagian daripada hotel di Kroev, Jerman telah runtuh pada jam 11 malam semalam (6 Ogos).

Menurut sumber DW News, pihak polis menyatakan bahawa kejadian di bandar Moselle, sedang dalam usaha untuk menyelamatkan mangsa yang terlibat.

“Beberapa orang berjaya menyelamatkan diri dan kini sedang menerima rawatan serta sokongan daripada perkhidmatan kecemasan,” kata polis.

Pada mulanya, pihak bomba tidak dapat memasuki bangunan berkenaan kerana bimbang sekiranya berlaku runtuhan susulan.

Berikutan itu, penduduk di kawasan bangunan berhampiran diminta untuk berpindah ke tempat lain sebagai langkah keselamatan.

