Pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh Maut Dibunuh Di Iran

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh dilaporkan maut dibunuh di Tehran, Iran.

Memetik laporan Sky News, Hamas dalam satu kenyataan mengesahkan Ismail dibunuh susulan satu serangan rejim Zionis di kediamannya.

Walau bagaimanapun, tiada mana-mana pihak yang mengaku bertanggungjawab atas perkara tersebut.

Namun, Israel pernah berikrar untuk membunuh Ismail dan pemimpin Hamas yang lain selepas melakukan serangan balas pada 7 Oktober 2023.

Dalam laporan New York Times, Pengawal Revolusi Iran (IRGC) memaklumkan bahawa sasaran itu dilakukan kepada Ismail semasa beliau menghadiri majlis pelantikan Presiden baharu Iran, Masoud Pezeshkian.

Menurut Al Jazeera yang memetik laman berita di Iran, Ismail terbunuh bersama seorang pengawal peribadinya selepas bangunan yang didiaminya diserang.

Sekitar April lalu, tiga anak dan tiga cucu Ismail maut dalam serangan udara tentera Israel.

Kesemua mereka terkorban sewaktu berada dalam kereta untuk melawat saudara-mara di utara Gaza sempena Hari Raya Aidilfitri.

Breaking: #Hamas movement in a press statement: “Hamas mourns to the sons of our great Palestinian people, to the Arab and Islamic nation, and to all the free people of the world, the martyr, the Mujahid Ismail Haniyeh, the head of the movement, who died as a result of a… pic.twitter.com/TfPuMVkRaa