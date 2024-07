Atlet Muda Badminton China Meninggal Dunia Ketika Perlawanan

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Semalam (30 Jun), pemain badminton China berusia 17 tahun, Zhang Zhi Jie dilaporkan meninggal dunia selepas rebah di gelanggang semasa kejohanan antarabangsa di Indonesia sedang berlangsung.

Difahamkan, kejadian tersebut berlaku ketika Zhang menentang lawannya, Kazuma Kawano dari Jepun di Kejohanan Berpasukan Campuran Badminton Remaja Asia di Yogyakarta, Indonesia.

Zhang dilaporkan rebah ke lantai sewaktu kedudukan 11-11 pada perlawanan set pertama.

Susulan itu, seorang doktor dan pasukan perubatan telah bergegas ke tempat kejadian dan dia dibawa ke hospital dengan ambulans.

“Dia dihantar ke hospital di mana dia meninggal dunia pada 11:20 malam waktu tempatan semalam.

“Dia dirawat oleh doktor kejohanan dan pasukan perubatan. Dia dibawa dalam ambulans siap sedia dalam masa kurang dua minit dan dihantar ke hospital,” kata Badminton Asia dan Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) dalam satu kenyataan.

Setakat ini, punca sebenar kematian masih belum dikenal pasti.

Sementara itu, Badminton Asia PBSI dan jawatankuasa penganjur amat berdukacita dengan insiden tersebut selain menzahirkan ucapan takziah kepada ibu bapa Zhang, keluarga dan Persatuan Badminton China (CBA).

“Dunia badminton kehilangan pemain berbakat,” tambah kenyataan itu.

Untuk info, Zhang adalah sebahagian daripada pasukan badminton remaja kebangsaan China. Pada Mac lalu, dia memenangi Kejohanan Remaja Antarabangsa Belanda di Belanda.

Semasa kejohanan hari ini (1 Julai) berlangsung, ahli pasukan China memakai lilitan kain berwarna hitam pada lengan mereka sebagai tanda penghormatan kepada rakan sepasukan.

One minute of silence as we pay our respects to the late Zhang Zhi Jie.



Rest in peace. pic.twitter.com/DhP4actMDJ