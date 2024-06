ZUS Coffee Kolaborasi Dengan MAPIM, Beri Bantuan Bekalan Air Di Gaza

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Sebagai negara sesama Islam, Malaysia turut mengambil langkah untuk menghulurkan bantuan kepada masyarakat di Palestin selepas menerima serangan daripada tentera Israel.

Lebih parah lagi, mereka turut menyerang satu-satunya lokasi yang dikatakan selamat untuk rakyat Gaza iaitu di Rafah.

Situasi tersebut menyebabkan penduduk Gaza terputus bekalan untuk kehidupan seharian mereka dari segi makanan, minuman, air bersih, ubat-ubatan dan sebagainya.

Terbaharu, syarikat minuman tempatan yang terkenal iaitu ZUS Coffee menerusi ciapan dimuat naik di laman X (@ZUSCoffee) telah mengumumkan satu berita menyentuh hati buat rakyat Malaysia.

ZUS Coffee dengan kerjasama pihak MAPIM telah menghulurkan bantuan kemanusiaan serta keperluan asas.

Dalam pada itu, jenama minuman berkenaan juga berterima kasih kepada pihak MAPIM serta rakyat Malaysia kerana telah menjayakan misi untuk masyarakat Palestin.

Menerusi misi ini, beberapa lori tangki air tiba untuk diagihkan kepada penduduk tempatan di sana selain bekalan makanan juga diberikan.

Sementara itu, kumpulan mereka juga bertungkus-lumus memasak hidangan untuk diedarkan kepada masyarakat tempatan.

Bantuan kemanusiaan dan keperluan asas telah tiba di Palestine. Kami amat berterima kasih kepada pihak MAPIM kerana menjayakan misi ini, dan juga kepada anda, Malaysia. We did this together. Sokongan anda membolehkan kami membantu mereka yang paling memerlukannya. 🇲🇾🇵🇸… pic.twitter.com/3LBkIA3jE2