Lawrence Wong Dilantik Sebagai Perdana Menteri Singapura

Selepas tempoh 20 tahun, Singapura kini memiliki perdana menteri baharu iaitu Lawrence Wong, 51, bagi menggantikan Lee Hsien Loong yang telah berkhidmat selama dua dekad sejak tahun 2014.

Upacara angkat sumpah bagi penggantian perdana menteri itu telah berlangsung pada semalam (15 Mei) sekitar jam 8pm di Istana Singapura.

Pelantikan Lawrence itu adalah sebagai pemimpin keempat di negara republik berkenaan sejak sambutan Hari Kemerdekaan di Singapura pada 9 Ogos 1965.

This is my promise to all Singaporeans: I will serve you with all my heart, and always strive to make tomorrow better than today.



My mission is clear: to continue defying the odds and to sustain this miracle called Singapore! pic.twitter.com/xhihzBVd8z