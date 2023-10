Ada Bendera Kelantan Pada Bangunan Di Palestin Yang Baru Musnah, Ini Kisah Di Sebaliknya

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Peperangan yang berlaku di Palestin akibat serangan rejim Zionis Israel telah meruntuhkan banyak bangunan termasuklah masjid yang dibina hasil dari sumbangan rakyat Malaysia.

Masjid Muhammad Al Amin yang siap dibina pada penghujung tahun 2013 telah musnah selepas dibom pada 7 Oktober lalu.

“Retak hati berkeping-keping melihat masjid yang tersergam indah hasil dana rakyat Malaysia pecah berderai kesan serangan bom oleh Zionis lsrael,” kata pengendali akaun Muslim Care Society (MCM).

Artikel Berkaitan: [Video] Masjid Di Palestin Hasil Sumbangan Rakyat Malaysia Musnah Gara-gara Serangan Bom

Dalam satu perkembangan terbaharu yang dimaklumkan oleh wartawan Palestin Younis Tirawi di laman X (Twitter @ytirawi), sebuah bangunan iaitu Menara Andalus yang merupakan bangunan tertinggi di utara Gaza telah hancur akibat serangan tentera Israel.

Gaza | Andalus Tower, the highest tower in North Gaza was flattened to earth. pic.twitter.com/9fCsyphjoX

Perkongsian maklumat tersebut yang disertakan dengan gambar telah menimbulkan persoalan seorang pengguna X (Twitter @AmirRozali) apabila dia melihat dua buah bendera negeri Kelantan pada gambar bangunan tersebut sebelum ia dimusnahkan.

Rupa-rupanya bangunan Menara Andalus itu dibina menggunakan dana sumbangan daripada Sultan Kelantan, kerajaan dan penduduk negeri Kelantan serta pertubuhan Aid4Palestine.

Menara Andalus setinggi 12 tingkat itu dibina pada tahun 2021 dengan menelan kos sekitar AS$190,000 (RM789,713) dan dipantau oleh badan bukan kerajaan (NGO) Cinta Gaza Malaysia.

Selepas mengetahui sejarah di sebalik pembinaan Menara Andalus, ramai rakyat Malaysia yang terkejut dan bangga selepas mengetahui bangunan tersebut ditaja oleh Sultan Kelantan.

Pada masa yang sama, netizen juga bengang apabila melihat bangunan yang dibina hasil sumbangan dana dari Malaysia itu telah hancur akibat serangan dari tentera Israel.

Susulan itu, masyarakat Malaysia menggesa semua pihak untuk menentang Israel atas kekejaman mereka terhadap Palestin.

today i learned that the highest tower in north gaza was funded by gov and sultan of kelantan…. https://t.co/XBnyzgm2tz