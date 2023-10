Malaysia Airlines & AirAsia Berganding Bahu Bantu Penumpang & Pekerja MYAirline

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Pengumuman tentang penggantungan operasi MYAirline Sdn Bhd (MYAirline) telah memberi kejutan buat rakyat Malaysia lebih-lebih lagi kepada kakitangan serta penumpang yang telah membeli tiket penerbangan.

Penggantungan operasi MYAirline mengakibatkan ramai penumpang yang telah membuat tempahan terjejas dan terkandas di lapangan terbang.

Malah, ada penumpang yang sudah tiba di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) sejak jam 4:00 pagi tadi dan tertanya-tanya selepas mendapati kaunter MYAirline tidak mempunyai staf bertugas.

Susulan itu, beberapa syarikat penerbangan yang lain tampil menawarkan bantuan kepada mereka yang terjejas.

Memetik sumber Berita Harian, pihak Malaysia Aviation Group (MAG) memaklumkan mereka memberi ruang kepada pengurusan MYAirline untuk menjalin kerjasama bagi memastikan penumpang terjejas mendapat semula tempahan penerbangan mereka.

Malaysia Airlines bersedia untuk menawarkan penerbangan antara Kuala Lumpur dan beberapa lokasi seperti Kota Kinabalu, Kuching, Langkawi dan Bangkok kepada para penumpang MYAirline yang telah membuat tempahan menerusi syarikat yang tidak lagi beroperasi buat masa ini.

AirAsia menerusi satu kenyataan turut menyatakan hasrat mereka untuk membantu penumpang MYAirline dengan menawarkan diskaun istimewa sebanyak 50% bermula hari ini (12 Oktober) sehingga 30 November 2023.

Tawaran ini diberikan kepada penumpang MYAirline yang mempunyai pengesahan tempahan untuk pergi dan balik dari beberapa lokasi seperti:

Pada masa yang sama, kebajikan pekerja syarikat penerbangan MYAirline juga menjadi perhatian apabila pihak mereka berbesar hati mahu mempertimbangkan pengambilan mereka dalam pasukan AirAsia.

