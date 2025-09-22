[Video] Nak Ambil Cuti Paterniti Kerana Isteri Keguguran, Boleh Atau Tidak? Ini Penjelasannya

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Umum mengetahui pekerja wanita yang telah selamat melahirkan anak layak mendapat cuti bersalin selama 98 hari seperti yang termaktub dalam Akta Kerja 1955 (Pindaan) 2022.

Si suami juga tidak ketinggalan turut mendapat cuti paterniti selama tujuh hari mengikut syarat yang ditetapkan oleh akta tersebut.

Namun pernah tak korang terfikir, sekiranya berlaku perkara yang tidak diingini seperti keguguran, adakah suami masih layak mendapat cuti paterniti?

Syarat Yang Melayakkan Seorang Pekerja Lelaki Mendapat Cuti Paterniti

Berdasarkan perkongsian oleh seorang Konsultan Sumber Manusia di TikTok @syakirhr, dia ada memberi penjelasan berhubung perkara tersebut.

Menerusi perkongsian itu, beliau yang dikenali sebagai Syakir terlebih dahulu menjelaskan terdapat beberapa syarat yang melayakkan seorang pekerja lelaki mendapat cuti paterniti berbayar berdasarkan Akta Kerja 1955 (Pindaan) 2022.

Berdasarkan akta tersebut, seorang pekerja lelaki layak menerima cuti paterniti berbayar selama tujuh hari dengan syarat:

pekerja telah berkahwin dengan pasangannya

pekerja telah bekerja sekurang-kurangnya 12 bulan dengan majikan yang sama sebelum memulakan cuti

pekerja perlu memaklumkan majikannya sekurang-kurangnya 30 hari sebelum isterinya bersalin atau seawal mungkin selepas kelahiran

kelayakan cuti paterniti berbayar terhad kepada 5 kali kelahiran tanpa mengira bilangan isteri.

Suami Layak Dapat Cuti Paterniti Jika Isteri Keguguran Selepas 22 Minggu

Namun terang Syakir, kelayakan cuti paterniti seorang pekerja lelaki itu juga dilihat kepada usia kandungan kehamilan isterinya sewaktu melahirkan anak.

“Kita kena tengok isteri bersalin bawah berapa minggu? Kalau bawah 22 minggu, dia tidak layak mendapat cuti isteri bersalin.

“Tetapi kalau isteri keguguran selepas 22 minggu, maka dia layak ke atas cuti isteri bersalin,” jelasnya.

Ia berdasarkan Akta Kerja 1955 (Pindaan) 2022 yang menyatakan bahawa seorang suami yang isterinya melahirkan anak selepas 22 minggu layak mendapat cuti paterniti tanpa mengira anak tersebut masih hidup atau mati.

Info Tentang Cuti Paterniti

Untuk info, cuti paterniti diperkenalkan bagi membolehkan seorang suami menjaga isteri dan anak yang dilahirkan.

Ia termasuklah memberi peluang ke si suami untuk menguruskan hal-hal berkaitan kelahiran seperti pendaftaran kelahiran.

Berdasarkan Akta Kerja 1955 (Pindaan) 2022, cuti paterniti bermula dari tarikh isteri pekerja bersalin dan ianya adalah berterusan selama tujuh hari termasuk hari rehat dan Hari Kelepasan Am.

Sebelum pindaan akta ini dibuat, cuti paterniti ini adalah selama tiga hari sebelum ia dipinda menjadi tujuh hari.

Pindaan tersebut mula berkuat kuasa pada 1 Januari 2023 dan terpakai kepada pekerja di Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan Labuan.

Namun bermula 1 Mei 2025, Akta Ordinan Buruh Sabah (Pindaan) 2025 dan Akta Ordinan Buruh Sarawak (Pindaan) 2025 turut menetapkan cuti paterniti selama 7 hari buat pekerja lelaki yang isterinya telah selamat melahirkan anak.

