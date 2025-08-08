Malaysia Airlines Menampilkan Hospitaliti Ikonik Untuk Kempen ‘Time For Malaysia Airlines’

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Rata-rata rakyat Malaysia memang gemar bercuti dan melancong di dalam dan luar negara. Untuk percutian jarak jauh, pilihan utama tentunya dengan menaiki kapal terbang.

Bercakap tentang keselesaan, Malaysia Airlines baru-baru ini mempersembahkan edisi khas kempen global iaitu “Time for Malaysia Airlines”, yang meraikan keindahan perjalanan dan nilai sebenar ‘Malaysian Hospitality’.

Secara ringkasnya kempen yang berlangsung dari 7 hingga 26 Ogos 2025 ini mengetengahkan keistimewaan perkhidmatan penuh Malaysia Airlines yang dirangka dengan sentuhan ikhlas serta cita rasa tempatan.

Kempen ini membuka peluang kepada rakyat Malaysia untuk mengenali pelbagai keistimewaan Malaysia Airlines yang tidak diketahui ramai, termasuk oleh ahli kerap terbang. Setiap perjalanan bersama Malaysia Airlines dipenuhi dengan sentuhan istimewa yang menjadikannya lebih bermakna, namun sering kali tidak disedari.

Kempen “Time for Malaysia Airlines”

Untuk info, kempen ini menawarkan tambang pergi balik serendah RM219 (Kelas Ekonomi) dan RM699 (Kelas Perniagaan), meliputi destinasi seperti Kota Kinabalu, Kuching, Pulau Pinang dan Tawau, serta destinasi antarabangsa seperti Brisbane, Chiang Mai, Osaka, London dan Paris.

Layanan Bertaraf Dunia Yang Tulus Dari Hati

Apa yang menarik tentang kempen dari Malaysia Airlines ini? Jom kita lihat!

Sesuai dengan nilai Malaysian Hospitality yang sinonim dengan Malaysia Airlines, sebaik sahaja melangkah masuk ke dalam kabin, penumpang akan disambut dengan sentuhan istimewa termasuk MH Signature Drink iaitu campuran jus yang menyegarkan seperti jambu batu, nanas, asam boi, dan yang paling istimewa bunga kebangsaaan iaitu bunga raya — eksklusif buat tetamu Kelas Perniagaan dan Business Suite.

Pengalaman menjamu selera di udara juga dipertingkatkan dengan perkhidmatan Chef-on-Call dan hidangan sate bakar yang menjadi kebanggaan negara, dihidangkan dengan panas bersama kuah kacang pekat.

Kelas Perniagaan juga disertakan elaun bagasi sehingga 50kg dan akses ke lounge eksklusif.

Bagi penumpang Kelas Ekonomi, pengalaman penuh nilai ini turut merangkumi perkhidmatan bagasi daftar masuk percuma bermula dari 20kg, hidangan dalam penerbangan dan pelbagai kemudahan untuk perjalanan yang lancar.

Penumpang yang ingin meningkatkan pengalaman penerbangan juga boleh membuat bidaan untuk naik taraf tempat duduk melalui MHupgrade dengan harga lebih berpatutan.

Sajian Merdeka, Meraikan Warisan

Bagi menyemarakkan sambutan Merdeka, Malaysia Airlines membawakan semula menu ‘Best of Asia’ dengan hidangan istimewa Nasi Hujan Panas, tersedia untuk masa terhad di laluan terpilih sehingga 31 Ogos 2025.

Ahli Enrich Platinum yang berlepas dari Terminal 1 KLIA pula boleh menikmati sajian warisan bertaraf premium di Platinum Lounge, seperti Rendang Ayam Daun Kunyit, Asam Pedas Berempah Ikan Merah dan Nasi Bukhari bersama Rendang Rusuk – disajikan secara giliran sepanjang hari sehingga 27 Ogos.

Khas Buat Seisi Keluarga & ‘Wanderlust’

Keluarga bersama anak-anak kecil boleh memanfaatkan program MH Junior Explorer yang menawarkan hidangan kanak-kanak khas, kit aktiviti dan keutamaan daftar masuk serta menaiki pesawat.

Nak tahu apa yang lebih menarik?

Malaysia Airlines juga menawarkan diskaun sehingga 25% untuk tiket kanak-kanak yang berusia 11 tahun ke bawah.

Ahli Enrich pula bakal menerima diskaun 5% untuk semua tambang dan mereka yang mendaftar sebagai ahli baharu boleh mula mengumpul mata ganjaran serta-merta.

Tempahan terus melalui laman web atau aplikasi mudah alih Malaysia Airlines turut menawarkan pelbagai kelebihan seperti tambang eksklusif, diskaun kanak-kanak, fleksibiliti tempahan dan ganjaran mata Enrich yang lebih mudah ditebus.

Tak kiralah untuk percutian singkat mahupun penerbangan jarak jauh, ini adalah masa terbaik untuk merasai perhidmatan serba selesa dan penuh layanan mesra yang hanya boleh ditawarkan oleh Malaysia Airlines.

Jadi tempah sekarang dan dapatkan diskaun 5% sebagai ahli Enrich.

Untuk maklumat lanjut dan tempahan, layari www.malaysiaairlines.com atau muat turun aplikasi mudah alih Malaysia Airlines sekarang.

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.