[Video] Konten Pemasaran Suami Isteri Bergaduh Di ST Rosyam Mart Jadi Bualan Di Luar Negara

Pada awal Jun lalu, kecoh di media sosial pertengkaran sepasang suami isteri di sebuah pasar raya.

Tindakan si suami yang melempar keluar dan membaling barang dari troli pasar raya tersebut serta bertengkar dengan isterinya menjadi bualan ramai hingga pengguna media sosial tertanya-tanya adakah ia real atau sekadar konten.

Namun, teka-teki akhirnya terjawab rupanya pertengkaran suami isteri itu hanyalah sekadar gimik pelancaran pakej umrah oleh pasar raya ST Rosyam Mart dan Ikhlas.com.

Walaupun hampir sebulan berlalu, video insiden pertengkaran itu masih lagi tular malah menjadi buah mulut pengguna media sosial di luar negara.

Seperti baru-baru ini, video pertengkaran tersebut dikongsikan semula di X @DahliaKurtz yang merupakan seorang wartawan dan penyokong zionis hingga mengundang persepsi negatif masyarakat antarabangsa.

“Jika suaminya berkelakuan begitu di tempat awam, bayangkan bagaimana dia melayan isterinya di rumah,” tulis kapsyen berkenaan.

