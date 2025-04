[Video] Bill O’Reilly Sindir Malaysia Lagi Lepas ‘Koyak’ Dengan Kenyataan PMX

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Kunjungan Presiden China, Xi Jinping ke tiga buah negara Asia Tenggara pada 14 hingga 18 April lalu nyata mendapat perhatian seluruh negara.

Apatah lagi, lawatannya ke Malaysia, Vietnam dan Kemboja itu dalam keadaan China sedang terlibat dengan perang perdagangan bersama Amerika Syarikat (AS).

Ia mendapat perhatian ramai termasuklah pengulas politik konservatif dan hos televisyen AS, Bill O’Reilly yang mempersoal dan mengutuk kunjungan Xi Jinping.

Lebih mengejutkan, dia juga mendakwa ‘Malays’ tiada duit untuk membeli barangan dari negara tembok besar itu.

Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim kemudiannya membidas kenyataan O’Reilly dan menyifatkan ia sebagai kenyataan yang angkuh dan jahil serta mencerminkan pemikiran sempit yang dipengaruhi sentimen perkauman dan ideologi penjajah.

“Dalam sains sosial, ini disebut sebagai pemikiran yang terperangkap… pemikiran yang terbawa-bawa dengan sikap imperialis menyebabkan ada sikap xenophobia, antikaum lain dan Islamophobia,” kata Anwar yang dipetik dari Astro Awani.

Koyak dengan kenyataan Anwar yang turut menggelarnya sebagai penjajah, O’ Reilly kemudiannya tampil merendah-rendahkan Malaysia.

Menerusi sedutan video yang dikongsikan di X, O’Reilly mendakwa Malaysia sedang marah kepadanya gara-gara kenyataan yang dibuat olehnya ketika lawatan Xi Jinping.

Malah, dia tertawa sinis siap membuat perbandingan pendapatan isi rumah tahunan per kapita di antara Malaysia dan AS.

“Pendapatan isi rumah per kapita di Malaysia adalah AS$5,731 (RM25,061) setahun, setahun! Okay, AS$5,731.

“Dengan perbandingan, pendapatan isi rumah per kapita AS adalah AS$42,220 (RM184,628), itu menjadi lapan kali ganda lebih banyak,” katanya sinis.

The Prime Mister of #Malaysia is mad at me. Here’s why. #NoSpin pic.twitter.com/gJFeahHyfa

Berdasarkan statistik yang dikongsikan olehnya, O’ Reilly secara sinis dan seolah menyindir bahawa rakyat Malaysia tidak akan membeli topi dengan pendapatan sebegitu.

“Anda juga tidak akan mendapat makanan Cina di Kuala Lumpur, ‘You are barely eating’. Jadi Perdana Menteri, saya ucapkan selamat maju jaya,” katanya lagi.

Video sama turut dikongsikan di YouTube personaliti tv itu.

Pun begitu, O’ Reilly sempat memuji kecantikan Malaysia walaupun baginya negara ini disifatkan sebagai ‘rumit’.

Malah, dia tetap dengan pendirian bahawa China tidak akan dapat menjual barangnya ke Malaysia.

“Kami mahu anda berjaya namun ‘penjajah’ ini memberitahu anda tentang kebenaran.

“China takkan boleh jual barang mereka di negara awak, Vietnam atau Kemboja,” katanya lagi.

Dalam pada itu, Menteri Komunikasi, Fahmi Fadzil menyangkal statistik O’ Reilly tentang pendapatan per kapita isi rumah di Malaysia dan menyifatkan ia adalah tidak benar.

Jelas Fahmi dalam satu hantaran di X, Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) negara pada 2023 ialah AS$11,379 (RM49,788).

“Menurut Bank Dunia, KDNK per kapita Malaysia pada tahun 2023 ialah AS$11,379.

“Apabila diselaraskan mengikut pariti kuasa beli, jumlahnya AS$36,416 (RM159,350), meletakkan Malaysia dalam kalangan negara berpendapatan sederhana tinggi,” jelasnya.

Obama? Indonesia. https://t.co/7JuM4Embsh