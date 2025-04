Rakyat Malaysia Rompak Kedai Emas Di Hat Yai Didakwa Pembunuh Upahan

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Sejak semalam (9 April), kecoh di media sosial mengenai laporan polis Thailand sedang mengesan seorang lelaki rakyat Malaysia yang merompak sebuah kedai emas di Hat Yai kelmarin.

Lelaki warga emas berusia 61 tahun itu dilaporkan bertindak bersendirian dan menyamar sebagai pelanggan sebelum memasuki sebuah kedai emas di Plaza Hat Yai pada kira-kira 11.50 pagi.

Thai police has launched manhunt against a Malaysian man for armed robbery of a goldsmith shop in Hatyai. He robbed about 7 million baht worth of gold. pic.twitter.com/WwrIZ2dlGW