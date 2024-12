Tarif 100% Kepada Negara BRICS Jika Dolar AS Diganti – Donald Trump

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Umum mengetahui, beberapa tahun kebelakangan ini, negara-negara BRICS telah mengadakan perbincangan untuk beralih daripada penggunaan dolar Amerika Syarikat (AS) dengan mewujudkan mata wang tersendiri.

Kumpulan kerjasama ekonomi BRICS itu terdiri daripada negara Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan dan kini merangkumi Iran, Mesir, Ethiopia serta Emiriah Arab Bersatu (UAE).

Bahkan, pada Oktober lalu, 13 negara termasuk Malaysia secara rasminya diiktiraf sebagai rakan negara BRICS.

Perbincangan mengenai peralihan pengguaan dolar semakin memuncak selepas AS mengenakan sekatan terhadap Rusia pada 2022 dahulu susulan operasi ketenteraan khas di Ukraine.

Terbaharu, Presiden Terpilih AS, Donald Trump yang melihat perkara itu sebagai satu ancaman mula memberi amaran keras.

Menurut Awani yang memetik Anadolu Agency, Trump berkata, beliau akan mengenakan tarif 100% kepada mana-mana negara BRICS yang cuba menggantikan penggunaan dolas AS dalam perdagangan antarabangsa.

“Pandangan yang negara-negara BRICS cuba beralih daripada penggunaan dolar sementara kita hanya berdiam diri sudah tamat,” kata Trump menerusi catatan Truth Social pada Sabtu lalu (30 November).

Trump menuntut negara-negara berkenaan untuk komited menggunakan dolar sebagai mata wang rizab mereka dan mengelak daripada mencipta mata wang BRICS baharu atau menyokong alternatif lain.

“Kami memerlukan komitmen daripada negara-negara ini yang mereka tidak akan mencipta mata wang BRICS baharu atau menyokong mana-mana mata wang lain untuk menggantikan Dolar AS, jika tidak, mereka akan menghadapi tarif 100% dan harus bersedia mengucapkan selamat tinggal untuk menjual barangan mereka dalam ekonomi AS yang menarik.

“Tiada peluang bagi BRICS untuk menggantikan Dolar AS dalam perdagangan antarabangsa dan mana-mana negara yang cuba berbuat demikian harus mengucapkan selamat tinggal kepada Amerika,” katanya.

