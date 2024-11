Kemenangan Rakyat Selepas BNM Arah Penanggung Insurans & Pengendali Takaful Semak Semula Harga – Sim Tze Tzin

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Ketika ini, isu kenaikan premium insurans sedang hangat diperkatakan di media sosial, di mana rata-rata pencarum tidak berpuas hati dengan perkara itu.

Hal ini kerana, kenaikan terbabit menyebabkan komitmen bulanan mereka semakin bertambah sekali gus memberi bebanan.

Malah, ada yang mendakwa pihak atau syarikat insurans yang diambil tidak menyatakan sebab yang munasabah atas kenaikan itu.

Terbaharu, Bank Negara Malaysia (BNM) yang cakna akan isu berkenaan telah mengarahkan penanggung insurans dan pengendali takaful (ITO) untuk menyemak strategi penentuan semula harga untuk memastikan pelaksanaan yang lebih wajar.

BNM menerusi satu kenyataan semalam (28 November) berkata, hal ini termasuk menguruskan secara berterusan kenaikan premium atau sumbangan dengan mengambil kira impak terhadap pemegang polisi (peserta takaful).

“Di samping itu, ITO dikehendaki menyediakan pilihan penyelesaian yang sesuai untuk pemegang polisi/peserta yang sangat terkesan disebabkan oleh peningkatan premium/sumbangan bagi terus mempunyai perlindungan insurans/takaful.

“ITO juga perlu memastikan pilihan penyelesaian yang disediakan adalah bermakna dan menyediakan langkah-langkah tambahan untuk menyokong pemegang polisi/peserta takaful yang terjejas.

“Maklumat lanjut mengenai pilihan tersedia akan diumumkan oleh industri insurans/takaful dalam masa terdekat,” katanya.

Menurut BNM, pihaknya peka mengenai kebimbangan penentuan semula harga insurans perubatan dan kesihatan (MHIT) oleh ITO yang telah memberikan impak terhadap pemegang pencarum.

“BNM kekal komited bagi memastikan orang ramai terus mempunyai akses kepada produk insurans dan takaful yang bersesuaian,” katanya lagi

Menurut bank pusat itu lagi, sejak beberapa tahun kebelakangan ini, kos penjagaan kesihatan telah meningkat dengan ketara berikutan inflasi kos perubatan dan peningkatan penggunaan perkhidmatan dan prosedur perubatan.

“Oleh itu, pembaharuan yang komprehensif dan terlaras untuk membendung inflasi kos perubatan adalah sangat penting bagi memastikan akses berterusan kepada produk perlindungan MHIT yang bersesuaian.

“Pihak berkepentingan yang relevan (termasuk ITO, Kementerian Kesihatan, Persatuan Hospital Swasta Malaysia, pengamal perubatan, kumpulan pengguna, pemegang polisi/peserta takaful) dan BNM perlu bekerjasama untuk mencapai matlamat ini,” ujar BNM.

Sementara itu, Ahli Parlimen Bayan Baru, Sim Tze Tzin menerusi satu ciapan di akaun X miliknya berkata, tindakan BNM itu merupakan kemenangan pertama buat rakyat yang menyuarakan tentang kenaikan melampau premium insurans berkenaan.

“Selepas rakyat bersuara, hari ini BNM keluar kenyataan. Ini kemenangan pertama rakyat, tapi ia belum berakhir. Ayuh kita teruskan,” ciapnya.

