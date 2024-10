Prada Perkenal Sut Untuk Misi Angkasawan Ke Bulan 2026

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Jenama mewah Itali, Prada dan syarikat angkasa lepas swasta, Axiom Space telah bekerjasama menghasilkan sut angkasawan.

Menurut Axiom Space, angkasawan yang dirancang menjelajah bulan pada September 2026 itu akan memakai sut terbabit.

Kedua-dua syarikat terbabit bertanggungjawab dalam menyediakan sut permukaan dan sistem pejalan kaki bagi Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU) spacesuit itu untuk misi Artemis 3 NASA.

Difahamkan, lapisan luar sut itu yang sebahagiannya besarnya berwarna putih direka untuk memantulkan haba seperti pada sut yang digunakan angkasawan sebelum ini.

Pun begitu, sut baharu ini akan mempunyai beberapa pembaharuan termasuk sentuhan warna kelabu dan beberapa jalur merah sama seperti bot Piala Amerika Luna Rossa Itali yang juga ditaja Prada sebelum ini.

Presiden Axiom Space, Matt Ondler berkata, penghasilan sut itu memerlukan kejuruteraan tinggi dan keupayaan pembuatan yang hebat.

“Mereka akan pergi ke tempat dan persekitaran yang sangat berbahaya. Salah satu misi yang ingin dilakukan NASA ialah cuba mencari kawah air di Kutub Selatan.

“Ini adalah beberapa tempat paling sejuk di alam semesta. Jadi sut ini perlu direka dengan sangat bijak mengikut keadaan di sana,” katanya.

