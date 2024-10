Mayat-mayat Di Utara Gaza Dimakan Anjing Liar Kelaparan – Ketua Perkhidmatan Kecemasan

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Mayat bergelimpangan di jalanan yang berdebu dan hancur akibat serangan Israel, penduduk pula hidup dalam keadaan kelaparan.

Beginilah situasi yang sedang dihadapi di Jabalya, utara Gaza yang digambarkan sendiri oleh Ketua Perkhidmatan Kecemasan kawasan itu, Fares Afana.

Fares ‘melukiskan’ keadaan yang berlaku di Jabalya itu pada ketika ini semasa dihubungi CNN pada Isnin lalu (14 Oktober).

“Tentera Israel sedang memusnahkan segala-galanya yang mewakili kehidupan atau tanda-tanda kehidupan,” katanya.

Menurutnya, dia dan rakan-rakannya telah menerima mayat rakyat Palestin yang terbunuh di utara Gaza, dengan beberapa mayat menunjukkan tanda-tanda dimakan oleh anjing liar.

“Anjing liar yang kelaparan sedang memakan mayat-mayat ini di jalanan, ia menyukarkan kami untuk mengenal pasti mayat,” katanya lagi.

Fares turut berkongsi foto kepada CNN yang menunjukkan mayat seorang budak lelaki yang dikatakan telah dimakan oleh anjing liar.

Menurutnya lagi, terdapat ribuan kanak-kanak dan wanita hamil yang terperangkap di kawasan terkepung itu sejak ia dibedil rejim Zionis.

Memetik laporan Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusian PBB pula, sekurang-kurangnya 50,000 orang telah kehilangan tempat tinggal di Jabalya.

Manakala sekitar 400,000 orang yang masih berada di Gaza Utara sedang dihimpit masalah kelaparan yang dasyat.

PBB mendakwa tentera Israel seakan sedang memaksa penduduk di sana untuk memilih antara kelaparan atau berpindah dari kawasan terbabit.

“Orang awam tidak mempunyai pilihan selain sama ada kelaparan atau meninggalkan kawasan tersebut,” kata Philippe Lazzarini, ketua agensi PBB untuk pelarian Palestin (UNRWA), dalam satu kenyataan baru-baru ini.

