Wanita Ini Kongsi Pengalaman ‘Hitam’ Lepas Join Spin Class, Warna Air Kencing Bertukar Gelap

Tidak dapat disangkalkan lagi bahawa senaman merupakan salah satu aktiviti yang wajib dilakukan secara berkala bagi mengekalkan tahap kesihatan tubuh badan.

Terdapat pelbagai pilihan senaman yang boleh dilakukan termasuk berjoging, mendaki, berenang dan bersukan.

Kini, orang ramai juga boleh memilih untuk melakukan senaman ‘indoor’ seperti pergi ke gimnasium, menyertai kelas yoga, kelas pilates dan Spin Class yang semakin popular.

Individu Alami Sakit Kaki Yang Teruk Selepas Spin Class

Baru-baru ini, seorang pempengaruh yang dikenali sebagai Sofea berkongsi pengalamannya berhadapan dengan risiko kegagalan buah pinggang setelah menyertai Spin Class atau kelas kayuhan.

Dia yang pertama kali mengikuti kelas tersebut berasa sangat sakit di bahagian kaki, namun menganggap ia perkara normal.

Walaupun telah mendapatkan suntikan daripada doktor, namun kakinya masih terlalu sakit.

Dia kemudiannya memuat naik hantaran di X tentang kesakitannya itu dan mendapat respons daripada seorang jurulatih spin yang memintanya untuk mendapatkan pemeriksaan atas kerisauan mengalami rhabdomyolysis.

CK Dalam Badan Meningkat Lebih 180 Kali Ganda Berbanding Tahap Normal

Individu tersebut berkata salah satu simptom yang dialami olehnya adalah warna air kencing yang gelap seakan-akan teh.

Dia kemudian memaklumkan kepada doktornya untuk membuat ujian air kencing dan mendapati tahap creatine kinase (CK) di dalam badannya mencecah 55,000 unit per liter (U/L).

Untuk info, CK adalah sejenis enzim yang membantu otot menghasilkan tenaga dan boleh ditemui di jantung, otot rangka dan otak.

Tahap CK normal sepatutnya kurang daripada 300 U/L dan pesakit akan didiagnosis dengan rhabdomyolysis jika tahap ini meningkat sekurang-kurangnya lima kali ganda (1,500-100,000 U/L).

Rhabdomyolysis Boleh Terjadi Jika Abaikan Had Kemampuan Tubuh Badan

Disebabkan itu, pempengaruh itu terus dimasukkan ke dalam wad dan diberitahu oleh doktor bahawa sistem badan boleh berhenti berfungsi jika menangguhkan rawatan.

Tambahnya lagi, masalah rhabdomyolysis selepas kelas kayuhan bukanlah sesuatu yang asing memandangkan ia merupakan senaman intensif dan boleh terjadi apabila seseorang mengabaikan had kemampuan tubuh badan.

“Bila you dalam kelas tu, with all the flashing lights, aircond sejuk, loud music and peer pressure, you tend to ignore your body limit,” jelasnya.

Kami telah menghubungi Sofea untuk mengetahui keadaan kesihatannya pada ketika ini, namun masih belum menerima sebarang maklum balas.

Buah Pinggang Gagal Tapis Komponen Dari Otot Yang Pecah

Merujuk kepada Cleaveland Clinic, rhabdomyolysis adalah keadaan yang menyebabkan otot pecah (disintegrate), sekaligus membawa kepada kematian otot.

Apabila otot pecah, komponen toksik dari gentian otot akan memasuki sistem pengedaran darah dan buah pinggang. Lain-lain komponen termasuk kalium, fosfat, myoglobin, creatine kinase dan urate.

Salah satu fungsi buah pinggang adalah untuk mengeluarkan kesemua komponen tersebut daripada dalam darah untuk disingkirkan melalui air kencing.

Namun begitu, komponen otot yang terlalu banyak akan merosakkan buah pinggang, seterusnya menyebabkan kegagalan organ itu.

Perhatikan Tanda-Tanda Rhabdo Setelah Lakukan Senaman Intensif

Selain daripada pergerakan atau senaman yang keterlaluan, keadaan otot pecah boleh terjadi disebabkan oleh trauma atau kecederaan, dehidrasi, ubat-ubatan atau masalah kesihatan lain.

Simptom rhabdomyolysis kebiasaannya akan bermula pada hari kedua dan termasuk:

Otot terasa lemah

Kekejangan otot

Sakit otot

Keletihan

Mual dan muntah

Lebam

Air kencing yang gelap, berwarna merah atau coklat seperti teh

Bukan sahaja kelas mengayuh, namun sebarang sukan berintensiti tinggi berisiko menyebabkan rhabdomyolysis. Oleh itu jika anda baru sahaja bersukan selepas lama tidak aktif, dapatkan pemeriksaan segera sekiranya mempunyai tanda-tanda di atas.

