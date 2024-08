[Video] Wanita Ini Jelaskan Mengapa Animasi ‘Skibidi Toilet’ Berbahaya Buat Kanak-Kanak

Waktu i buat research pasal isu “short video trend” literally i got goosebumps sebab benda ni sangat merisaukan. Truth is short attention span bukan affect younger generations je, kita yang dewasa and older generation pun dah mula affected. As a content creator memang nampak some people akan tanya benda yang dah di explain dalm video sebab semua tak boleh focus if we make longer video. Idk what will happen to future generations moving forward tapi i hope this video boleh sedarkan ramai orang why is it harmful to engage with low quality short videos on social media 🥲