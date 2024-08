Identiti Mayat Lelaki Di Jambatan Sungai Klang Disahkan Nidza Afham

Assalamulaikum. Never thought I will do this, but I need help warga Malaysia



Adik I, Nidza Afham hilang. Lokasi last phone & dompet di temui atas jambatan Sungai Klang. (sebelah jambatan baru)



Dia keluar pergi jogging dalam 7.58pm (indrive) ke Stadium Klang pic.twitter.com/mfwz1hb2er