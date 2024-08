Tular ‘Adik’ Terkena Palang Ketika Olimpik Paris 2024, Atlet Ini Terima Tawaran RM1.1 Juta Dari Laman Lucah

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Baru-baru ini, seorang atlet lompat galah Perancis, Anthony Ammirati gagal ke peringkat saingan seterusnya dalam Sukan Olimpik Paris 2024 selepas alat sulitnya tersangkut di palang ketika dia hampir melepasinya.

Klip video semasa kejadian berlaku pada 3 Ogos lalu itu kemudiannya tular di media sosial dan meraih perhatian ramai orang, ada yang bersimpati dan ada juga yang memberi reaksi sebaliknya.

Anthony Ammirati failed the bar and the commentators are clearly having a hard time acknowledging what happened 😂 HELP I’M DYING pic.twitter.com/5hOHttVA5g