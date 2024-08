Norza Guna Dana Sendiri Biaya Perbelanjaan Keluarga Ke Olimpik Paris 2024 – MOM

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Sukan Olimpik Paris 2024 kali ini nyata penuh dengan cerita dan kisahnya tersendiri.

Sejak daripada pengenalan pakaian rasmi buat atlet negara sehinggalah yang terbaharu mengenai kehadiran keluarga Presiden Majlis Olimpik Malaysia (MOM) Tan Sri Mohamad Norza Zakaria yang turut berada di Paris.

Ada yang mempersoalkan kehadiran mereka di sana walhal jurulatih pemain badminton wanita negara Goh Jin Wei iaitu Nova Armada tidak berpeluang menemani anak didiknya itu.

People been saying that the dude and the lady in the picture in the tweet below are Hamidin’s relative, but it’s not, please check first.



It’s Norza’s wife and kid based on Norza’s IG.



Question to @hannahyeoh & @AdamAdli, were two of the accreditation cards allocated to them? https://t.co/fO3H8PEqQV pic.twitter.com/aWaDii1JHX