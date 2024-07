GVF2023 Dibatalkan: Kumpulan The 1975 Disaman RM11.07 Juta

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Acara yang sepatutnya menyambut ulang tahun ke-10 Good Vibes Festival (GVF) menjadi mimpi ngeri buat penganjur, Future Sound Asia (FSA), apabila hari kedua dan ketiga festival terpaksa dibatalkan.

Ia susulan insiden membabitkan kumpulan rock British ‘The 1975’ melakukan aksi-aksi yang bertentangan dengan garis panduan ketika di atas pentas.

Terkini, selepas setahun dari tarikh insiden berkenaan, kumpulan The 1975 telah disaman sebanyak USD2.4 (RM11.07) juta oleh pihak GVF, hanya kurang sedikit berbanding tuntutan asal iaitu USD2.6 (RM11.99) juta.

Tuntutan mahkamah yang dibuat ini dikaitkan dengan keputusan kerajaan Malaysia untuk membatalkan keseluruhan festival itu.

Menerusi firma guaman Steven Thiru & Sudhar Partnership, FSA memfailkan tuntutan tersebut di Mahkamah Tinggi United Kingdom. Ia mendakwa kumpulan The 1975 secara sengaja melanggar undang-undang Malaysia walaupun setelah berkali-kali peringatan diberikan.

Mereka turut memetik persetujuan bertulis oleh vokalis Matty Healy bahawa kumpulannya akan ‘mematuhi kesemua peraturan dan garis panduan tempatan’.

Antara undang-undang yang dilanggar adalah memaki, menghisap rokok dan mengambil minuman keras di atas pentas, menanggalkan pakaian, serta bercakap tentang politik atau agama. Ini juga termasuk aksi bercium di khalayak ramai yang dilakukan oleh Healy dengan pemain bass, Ross MacDonald.

Dilaporkan tuntutan mahkamah tersebut turut menyatakan bahawa The 1975 mempertimbangkan untuk tidak membuat persembahan, tetapi mengambil keputusan untuk mencabar undang-undang dengan memainkan ‘setlist yang berbeza sama sekali’.

Kumpulan itu juga secara sengaja melanggar garis panduan yang ditetapkan, termasuk ‘ucapan provokatif’ oleh Healy dan ‘keghairahannya’ dengan MacDonald.

Terdahulu, The 1975 telah mengecam polisi kerajaan Malaysia mengenai LGBT ketika set mereka di GVF 2023.

Malah, Matty turut bertindak tidak senonoh dengan mencium MacDonald, memegang botol arak dan melakukan aksi meludah ketika di atas pentas.

Pentas tidak lama kemudian bertukar menjadi gelap sebelum Matty mengumumkan bahawa kumpulannya telah disekat di Kuala Lumpur.

Okay, that’s it from us, guys. We’re banned from Kuala Lumpur.

Matty Healy, sebelum meninggalkan pentas GVF2023.