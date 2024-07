Video Berasak Depan Kaabah Jadi Punca Agama Difitnah, Hafiz Mahamad Ingin Bertanggungjawab

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Masihkah anda ingat? Sekitar awal bulan Mac yang lalu, usahawan kosmetik dan pempengaruh Hafiz Mahamad menjadi perhatian ramai gara-gara satu video yang menunjukkan dirinya sedang berasak di hadapan Kaabah sebagai cubaan untuk mencium Hajar Aswad.

Menerusi video berkenaan, Hafiz dilihat seakan-akan cuba ‘menahan’ orang lain bagi memastikan isteri dan staf syarikatnya turut berpeluang mencium batu tersebut walaupun keadaan pada ketika itu terlalu ramai orang hingga masing-masing terhimpit antara satu sama lain.

Malah, kain ihram Hafiz turut terlondeh hingga menampakkan bahagian badannya. Video itu nyata mengundang kecaman pengguna media sosial hingga ramai yang menganggap ia hanyalah sekadar konten.

Namun, perkara itu dibidas oleh Hafiz dan mendakwa video tersebut hanyalah sebagai kenangan buat dirinya dan mahu mewujudkan keberanian orang ramai untuk berhadapan situasi sedemikian khususnya ketika menunaikan ibadah Haji atau Umrah.

Terbaharu, video tersebut tular semula apabila seorang pengguna X dari luar negara berkongsi video itu di akaun miliknya, @HPhobiawatch.

Apa yang menjadi perhatian adalah kapsyen yang dimuat naik seolah-olah menganggap wanita tidak selamat walaupun berada di Tanah Suci Mekah.

“Wanita hadapi gangguan melampau di Tanah Suci Mekah. Anda rasa masjid & madrasah selamat untuk wanita?” tulis pemilik akaun di X yang dipercayai dari India itu.

