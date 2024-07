“Macam Kat Padang Ragbi” – Abang Tarik Adik Yang Jalan Depan Pengantin Waktu Berarak Ke Dewan

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Kenduri kahwin adalah majlis yang amat bermakna dan dilakukan sekali seumur hidup bagi pasangan pengantin.

Ketika pengantin berarak masuk ke dewan, sudah tentu laluan ke pelamin akan dikosongkan. Orang ramai akan memberi tumpuan kepada pasangan mempelai itu dari tepi laluan.

Videographer dan photographer pula selalunya akan berada di hadapan pengantin bagi merakam momen yang indah itu. Tapi kadangkala ada pula orang yang interframe!

Abang Segera Tarik Adik Ke Tepi

Baru-baru ini, tular satu video di TikTok menyaksikan seorang kanak-kanak lelaki berjalan di hadapan pasangan pengantin yang sedang berarak masuk ke dewan. Mungkin dia sebenarnya teringin nak jadi flower boy.

Kedengaran individu dipercayai ibu kanak-kanak tersebut yang melihat anaknya mempersoalkan mengapa dia berada di situ, namun tidak berbuat apa-apa dan hanya memanggil nama anaknya.

Tidak berapa lama kemudian, abang kepada kanak-kanak itu segera berlari dan menarik adiknya ke tepi. Yang kelakarnya, abangnya tarik adiknya pada bahagian kolar baju dan bukannya pada tangan. Dah macam angkat kucing!

Jika dilihat betul-betul pada video tersebut, abangnya telah melintas di belakang pengantin sebelum menarik adiknya yang berada di hadapan.

Sumber gambar: @ceodayahrosli/ TikTok

Video Raih Lebih 1 Juta Tontonan Di TikTok

Video tersebut telah dimuat naik oleh pengguna TikTok, Dayah Rosli (@ceodayahrosli). Dia menerangkan bahawa kanak-kanak terbabit bukan anaknya, sebaliknya hanya ingin merakam pengantin ketika itu.

“Anak orang buat show macam kat padang ragbi. Dia sauk adik dia macam tu je,” tulisnya di ruangan kapsyen.

Dayah berkata pengacara telah meminta agar laluan pengantin dikosongkan, tetapi kanak-kanak tersebut tiba-tiba berjalan di hadapan pengantin.

Video yang tular itu telah meraih 1.1 juta tontonan dan lebih 60 ribu tanda suka sejak artikel ini ditulis.

“Nasib Abang Peka” – Netizen

Di ruangan komen, ramai pengguna TikTok memuji tindakan abang yang menarik adiknya ke tepi.

Dalam masa sama, ramai orang menyalahkan ibu kanak-kanak tersebut kerana tidak berbuat apa-apa, namun Dayah berkata ayahnya juga patut dikaitkan sekali.

Melihat keadaan itu, beberapa individu berkata tidak akan membenarkan kanak-kanak menghadiri majlis perkahwinan mereka untuk mengelakkan perkara sedemikian berlaku.

Seorang individu mencadangkan pengantin yang mahu mengadakan ‘child free wedding’ bagi mendapatkan servis ‘popup nanny’ oleh Kiddocare.

Dayah berkata ibu bapa kepada kanak-kanak tersebut telah meminta maaf dan dimaafkan oleh pasangan pengantin. Video pengantin pun tak ada gambar kanak-kanak tersebut. So, all is good!

