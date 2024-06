Ini Tips Terbaik Buat Ibu Bapa Pilih Taska Terbaik Untuk Anak-Anak

Antara yg kena alert bila survey taska:

– Berdaftar or not? Check website JKM. Minta sijil

– Functional CCTV

– Ratio guru:bayi

– SOP kesihatan/kemalangan

– Guru terlatih or not

– Pengendalian makan/susu/tidur

– Jadual taska; mandi/makan/tidur/aktiviti

– Review internet, local ppl https://t.co/hODQj4TfdQ