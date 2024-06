Thailand Akan Jadi Negara Pertama Di Asia Tenggara Iktiraf Perkahwinan Sejenis

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Umum mengetahui perkahwinan merupakan penyatuan dua jiwa di antara lelaki dan perempuan.

Namun kini, di dunia barat ada segelintir individu yang memilih pasangan dari jantina yang sama untuk dijadikan suami atau isteri.

Ini boleh dilihat apabila ada beberapa negara pula mengiktiraf hubungan tersebut sehingga membenarkan golongan LGBTQ (lesbian, gay, biseksual dan transgender) melangsungkan perkahwinan.

Antara negara yang mengiktiraf hubungan tersebut adalah Belanda, Belgium, Sepanyol, New Zealand dan Perancis.

Terbaharu, Thailand bakal menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mengiktiraf perkahwinan sejenis.

Ini selepas Senat Thai telah meluluskan bacaan akhir Rang Undang-Undang (RUU) kesaksamaan perkahwinan semalam (18 Jun).

RUU itu mendapat undian daripada 130 senator yang menyokong RUU tersebut manakala empat orang menentangnya dan 18 orang mengambil keputusan berkecuali.

“Undang-undang kesaksamaan perkahwinan baru Thailand ialah kejayaan untuk keadilan dan hak asasi manusia,” kata ahli hak asasi manusia Fortify Rights, Mookdapa Yangyuenpradorn.

Penguatkuasaan undang-undang ini turut menjadikan Thailand negara ketiga di Asia yang membenarkan perkahwinan sejenis selepas Taiwan dan Nepal.

Pada masa yang sama, Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin menganggap ia sebagai satu pencapaian penting dalam RUU tersebut.

Malah, Srettha menerusi ciapan di platform X dilihat bangga dengan pencapaian yang telah dicapai oleh negara itu dalam memperjuangkan hak sosial tanpa mengira status individu.

Undang-undang tersebut bakal diluluskan dalam tempoh 120 hari lagi selepas RUU itu akan dibawa oleh Srettha bagi meminta perkenan diraja sebelum diwartakan.

Today we celebrate another significant milestone in the journey of our Equal Marriage Bill. I am proud of the collective effort of all stakeholders which reiterates the power of “unity in diversity” of the Thai society. We will continue our fight for social rights for all people… pic.twitter.com/QPtUqBNXyc