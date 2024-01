[Video] Aksi Pekerja Kedai Mamak Didakwa Basuh Pinggan Dalam Tong Sampah Jadi Bualan Ramai

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Kedai makan atau restoran mamak sering menjadi pilihan kebanyakan rakyat Malaysia bagi menikmati hidangan kerana servisnya yang pantas dan menjimatkan masa serta kebanyakannya beroperasi selama 24 jam.

Namun, antara sisi gelap yang sering menjadi perhatian ramai adalah mengenai tahap kebersihan premis ini.

Ini harus diakui kebanyakan premis berkenaan dilihat tidak menitik beratkan aspek kebersihan.

Terbaharu, tular satu video yang memaparkan seorang pekerja kedai mamak didakwa membasuh pinggan dalam bekas tong sampah.

Video yang dikongsikan menerusi akaun Twitter (X) @elyasyusrizal menunjukkan pekerja tersebut sedang mencelup pinggan dalam tong sampah di belakang sebuah premis di Bandar Botanik, Klang, Selangor.

Jijik dengan tindakan pekerja terbabit, pengguna Twitter yang dikenali sebagai Elyas itu bertindak menegur pekerja berkenaan.

Namun, respon yang diberi mengejutkan Elyas. Menurut pekerja restoran itu, tong sampah berkenaan hanya digunakan bagi tujuan merendam pinggan kotor yang telah digunakan oleh pelanggan.

Walau bagaimanapun, Elyas berpendapat penggunaan besen bagi tujuan tersebut adalah lebih baik daripada menggunakan tong sampah.

Staf tu boleh cakap, oh tong sampah tu untuk rendam saja. Berderau je darah aku. Kot ye beli lah besen besar ke apa. Aku taknak sebut nama kedai. Tp mamak ni dekat bandar botanik, klang, corner lot. Siapa selalu lepak situ, tlg check2 kan. If masih sama, pls buat official report.