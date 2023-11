Bekas MMA Fighter Dari Israel Tulis Nama Khabib & Ahli Sukan UFC Muslim Lain Di Peluru Berpandu

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Ketika ini, semakin banyak nama-nama selebriti antarabangsa yang mula menunjukkan sokongan mereka terhadap Palestin.

Ini kerana tentera Israel secara terang-terangan telah melakukan jenayah perang apabila tanpa henti melakukan serangan udara yang menyasarkan orang awam sehingga meragut ribuan nyawa termasuk kanak-kanak.

Malah pelakon terkenal dari Amerika Syarikat, Angelina Jolie turut mengecam tindakan rejim Zionis itu.

Pun begitu, seorang bekas ahli sukan seni bela diri American Mixed Martial (MMA) Bellator dari Israel, Haim Gozali yang tidak pernah layak ke peringkat Ultimate Fighting Championship (UFC) telah mencetus kontroversi dengan menulis nama-nama ahli sukan UFC Muslim yang lain di peluru berpandu Zionis.

Tidak hanya itu, sepanjang kerjayanya sebagai ahli sukan bela diri yang mewakili Israel, dia menanggung kekalahan sebanyak enam kali dan hanya 15 kali kemenangan sahaja.

Prestasi buruk Gozali ini menyebabkan nama dirinya tidak begitu mendapat sambutan dalam kalangan peminat sukan MMA bahkan ramai yang tidak mengenalinya sehinggalah kontroversi ini dicetuskan.

Menerusi hantaran di akaun X (Twitter) miliknya, Gozali menulis empat nama ahli UFC terkemuka yang beragama Islam iaitu Khabib Nurmagomedov, Islam Makhachev, Khamzat Chimaev dan Belal Muhammad.

“Ini dari saya untuk mereka (emoji tikus)”, tulisnya di kapsyen.

