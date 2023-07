Ibu Bapa Tak Layan Protes Anak, Cikgu Perjelas Kenapa Anak Perlu Dibiarkan Tantrum

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm atau ikuti berita kami menerusi aplikasi Lumi News untuk updates terkini & relevan!

Pernah tak anda melihat seorang kanak-kanak sedang ‘tantrum’ sehingga berbaring di atas lantai, tetapi ibu bapa membiarkan sahaja anak mereka?

Ataupun anda pernah berfikir tidak akan membiarkan anak mengamuk di tempat awam. Tetapi apabila anda menjadi ibu bapa, lain pula jadinya!

Sebenarnya, ada sebab kenapa sesetengah ibu bapa mengabaikan sahaja anak yang sedang mengamuk.

Perkara ini dikongsi oleh seorang pengguna Twitter (@Daie_forek). Katanya, setelah menjadi ibu bapa barulah dia faham kenapa perlu dibiarkan sahaja si kecil berbuat sedemikian rupa.

Dia berkata apabila kanak-kanak tidak mendapat sesuatu yang dimahukan, mereka akan mulai protes. Sebagai seorang bapa yang tegas dan tidak tunduk kepada permintaan anak, dia hanya membiarkan anaknya ‘tantrum’.

Seperti situasinya ketika itu, dikatakan bahawa anaknya mengamuk kerana ingin menolak ‘stroller’, tetapi juga sedang mengantuk pada masa yang sama.

Menurutnya, apabila kanak-kanak sedar bahawa protesnya tidak berhasil, mereka akan penat dan menghentikannya.

Namun begitu, katanya lagi jika anaknya membuat perangai sedemikian di kedai makan atau ketika menonton wayang, dia tidak akan bertolak ansur dan akan segera beredar dari situ.

Seorang pengguna Twitter (@nrainarsli) yang juga merupakan pendidik awal kanak-kanak mengingatkan ibu bapa supaya tidak menghentikan ‘tantrum’ anak-anak.

Ibu bapa tidak sepatutnya cuba memperbetulkan sikap anak-anak melalui disiplin, hukuman atau kecederaan ketika mereka sedang ‘tantrum’.

Kanak-kanak yang diminta supaya tidak mengamuk akan membesar tanpa kemampuan untuk mengawal emosi mereka.

