Vape Disguised As Marker Pen Surfaces Online, Schools Now Have One More Thing To Worry About
A viral Threads post showing a vape device designed to look like a school marker pen has drawn alarm from educators and parents across Malaysia.
Threads: abcdefghijaz_/intermittentfast
In Brief
- A vape device disguised as a marker pen has surfaced online, alarming Malaysian educators with its near-identical resemblance to classroom stationery.
- Educators and the public reacted with concern, with some predicting even more creative disguises, like pencil-shaped vapes, are coming next.
- Malaysian law prohibits vape use among minors, but enforcement struggles as devices increasingly mimic everyday objects like USB drives and water bottles.