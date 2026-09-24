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Vape Disguised As Marker Pen Surfaces Online, Schools Now Have One More Thing To Worry About
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Vape Disguised As Marker Pen Surfaces Online, Schools Now Have One More Thing To Worry About

A viral Threads post showing a vape device designed to look like a school marker pen has drawn alarm from educators and parents across Malaysia.

by
September 24, 2026
Threads: abcdefghijaz_/intermittentfast
In Brief
  • A vape device disguised as a marker pen has surfaced online, alarming Malaysian educators with its near-identical resemblance to classroom stationery.
  • Educators and the public reacted with concern, with some predicting even more creative disguises, like pencil-shaped vapes, are coming next.
  • Malaysian law prohibits vape use among minors, but enforcement struggles as devices increasingly mimic everyday objects like USB drives and water bottles.

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A vape device engineered to pass as an ordinary school marker pen has circulated on social media — and discipline teachers across Malaysia are not laughing.

A Threads user, @Abcdefghijaz_, posted an image of the device on (22 Sep), noting its near-identical resemblance to a standard marker pen, complete with what appeared to be a printed brand label on its exterior.

The post drew immediate and widespread reaction.

“Marker pen, no. Vape, yes. Already looks like a marker pen. Tough job for discipline teachers — have to keep up with current developments,” the user wrote.

The vape in question carries the physical profile of a marker pen commonly found in Malaysian classrooms — cylindrical, capped, and labelled.

Without close inspection, the distinction from a legitimate stationery item is not immediately apparent.

The design represents a documented escalation in the concealment methods used to bring vape devices into school premises.

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‘Tough Job’ — And That Was the Polite Response

The post drew a swift and largely alarmed response from educators and members of the public.

The response in the comments was swift.

Educators called it frightening.

One predicted a pencil-shaped version was already on the way.

Another suggested the topic be added to the school assembly agenda — though not without sarcasm.

The suggestion carried its own implication: assemblies alone have not been enough.

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Not the First Time — And Authorities Have Yet to Respond

The sale and use of vape products among minors remains prohibited under Malaysian law.

Enforcement, however, has consistently faced the challenge of evolving product designs that mimic everyday objects.

Discipline teachers and school administrators have previously flagged similar concerns over vape devices disguised as USB drives, highlighters, and water bottles.

As of publication, the Ministry of Education (KPM) and enforcement agencies had not issued a statement on this specific device.

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